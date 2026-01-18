Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Venezuelano em situação de rua morre após ser baleado no centro de Castanhal

Crime ocorreu na madrugada deste sábado (17); vítima foi atingida no abdômen e não resistiu após ser levada à UPA

Da Redação

Um homem em situação de rua morreu após ser baleado na madrugada de sábado (17/1), no centro de Castanhal, nordeste do Pará. A vítima foi identificada como Frank José Gonzalez Moreno, de 23 anos, venezuelano. O crime ocorreu por volta de 0h50, no cruzamento da rua Maximino Porpino com a Almirante Capanema, segundo informações da Polícia Militar do Pará (PMPA).

De acordo com o registro da ocorrência, equipes do 5º Batalhão da PM foram acionadas pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) para atender a um caso de baleamento no local. Ao chegarem, os policiais constataram que a vítima já havia sido socorrida por uma viatura de resgate e encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Familiares de Frank, que também vivem em situação de rua, relataram que ele dormia sobre um colchão na calçada quando um homem em uma motocicleta parou, desceu do veículo e efetuou dois disparos de arma de fogo, atingindo o abdômen da vítima.

Ainda segundo os relatos colhidos no local, momentos antes do crime Frank teria se envolvido em uma briga com um homem que usava boné nas proximidades de onde estava dormindo. Minutos depois, o mesmo suspeito teria retornado armado e efetuado os disparos, fugindo em seguida e tomando destino ignorado.

A guarnição acompanhou o atendimento na UPA, onde foi informada de que Frank José Gonzalez Moreno não resistiu aos ferimentos e morreu na sala de urgência e emergência. Foram realizadas buscas na área e em vias adjacentes, mas o autor do homicídio não foi localizado. O caso será investigado pelos órgãos competentes.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil do Pará (PCPA) e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

venezuelano morto em castanhal

polícia

homicídio

pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Venezuelano em situação de rua morre após ser baleado no centro de Castanhal

Crime ocorreu na madrugada deste sábado (17); vítima foi atingida no abdômen e não resistiu após ser levada à UPA

18.01.26 9h42

FEMINICÍDIO

Homem é preso após matar companheira grávida a golpes de faca em Marapanim

Crime ocorreu na noite de sábado (17), no bairro Quartel Velho; suspeito fugiu, mas foi capturado pela PM neste domingo (18)

18.01.26 8h37

POLÍCIA

Homem é preso em Santarém com carro roubado e tornozeleira coberta por alumínio

O suspeito identificado apenas como Cleuciney foi preso na madrugada de sábado (17)

17.01.26 20h41

AÇÃO FRUSTRADA

Tentativa de assalto a loja de celulares em Mãe do Rio é impedida por policial à paisana

Suspeito entrou na loja, enquanto um comparsa aguardava em uma motocicleta para facilitar a fuga

17.01.26 19h52

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

FEMINICÍDIO

Homem é preso após matar companheira grávida a golpes de faca em Marapanim

Crime ocorreu na noite de sábado (17), no bairro Quartel Velho; suspeito fugiu, mas foi capturado pela PM neste domingo (18)

18.01.26 8h37

VIOLÊNCIA

Paraense é morto a facadas dentro de frigorífico em Santa Catarina

Crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (16), em Itajaí; vítima foi atacada por um colega de trabalho e morreu ainda no local

17.01.26 11h23

HOMICÍDIO

Venezuelano em situação de rua morre após ser baleado no centro de Castanhal

Crime ocorreu na madrugada deste sábado (17); vítima foi atingida no abdômen e não resistiu após ser levada à UPA

18.01.26 9h42

INVESTIGAÇÃO

Corpo carbonizado é encontrado dentro de Porsche incendiado em estrada rural

Dono de veículo, com placas de Marília (SP), está desaparecido; ocorrência é investigada como homicídio e morte suspeita

16.01.26 21h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda