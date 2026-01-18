Venezuelano em situação de rua morre após ser baleado no centro de Castanhal

Um homem em situação de rua morreu após ser baleado na madrugada de sábado (17/1), no centro de Castanhal, nordeste do Pará. A vítima foi identificada como Frank José Gonzalez Moreno, de 23 anos, venezuelano. O crime ocorreu por volta de 0h50, no cruzamento da rua Maximino Porpino com a Almirante Capanema, segundo informações da Polícia Militar do Pará (PMPA).

De acordo com o registro da ocorrência, equipes do 5º Batalhão da PM foram acionadas pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) para atender a um caso de baleamento no local. Ao chegarem, os policiais constataram que a vítima já havia sido socorrida por uma viatura de resgate e encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Familiares de Frank, que também vivem em situação de rua, relataram que ele dormia sobre um colchão na calçada quando um homem em uma motocicleta parou, desceu do veículo e efetuou dois disparos de arma de fogo, atingindo o abdômen da vítima.

Ainda segundo os relatos colhidos no local, momentos antes do crime Frank teria se envolvido em uma briga com um homem que usava boné nas proximidades de onde estava dormindo. Minutos depois, o mesmo suspeito teria retornado armado e efetuado os disparos, fugindo em seguida e tomando destino ignorado.

A guarnição acompanhou o atendimento na UPA, onde foi informada de que Frank José Gonzalez Moreno não resistiu aos ferimentos e morreu na sala de urgência e emergência. Foram realizadas buscas na área e em vias adjacentes, mas o autor do homicídio não foi localizado. O caso será investigado pelos órgãos competentes.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil do Pará (PCPA) e aguarda retorno.