Veículo avança sinal e colide com outro em Itaituba

O acidente entre uma Hilux, de cor branca, pertencente ao homem conhecido como Sinal do Garimpeiro, e um Corolla, de cor prata, de propriedade do empresário Alderico Jandaia, mas que era dirigido pelo jovem identificado como Joseph Henrique, aconteceu na noite deste domingo (27), por volta das 22h58. Os dois veículos se chocaram no cruzamento da Quarta rua e travessa Treze de Maio, bairro Bela Vista, em Itaituba, município do sudoeste do Pará.

Segundo relatos de testemunhas, a caminhonete Hilux seguia na Treze de Maio e o Corolla trafegava pela Quarta rua. A Hilux avançou o sinal vermelho e bateu no Corolla. Com o choque, os motoristas perderam o controle dos veículos, e os carros subiram a calçada de uma farmácia, chocando-se contra uma máquina de sorvete, de um estabelecimento comercial. Neste momento, por pouco, a moça que trabalhava na venda dos sorvetes não foi alcançada por um dos carros.

Testemunhas grantem que tanto o motorista da Hilux quando o do Corolla estariam bêbados. Acionados, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o motorista da Hilux chegou a ficar com as pernas presas, mas os socorristas conseguiram retirá-lo com segurança e o encaminharam para o Hospital Municipal de Itaituba (HMI). Esse motorista apresentava muita dor no tórax.

A gerente do estabelecimento que vende sorvete avaliou o prejuízo comercial em R$ 60 mil. Ela informou ao site Giro Portal que, no momento do acidente, os condutores envolvidos disseram que pagariam pelo prejuízo, mas, após, procurados novamente afirmaram que custeariam apenas 50% dos custos, e de forma parcelada.

Nesta segunda-feira (28), a empresa prejudicada no acidente postou uma publicação em sua página no Instagram, afirmando que sofreu perdas financeiras e que as famílias dos empregados também estão sendo prejudicadas por terem ficado sem renda.