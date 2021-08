Vagão de carreta se desprende e mata casal na PA-287, em Conceição do Araguaia

O casal Miguel Félix Bezerra da Silva Júnior, de 30 anos, e Divina Lopes de Sousa, de 29 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira, 12, em um grave acidente de trânsito na PA-287, em Conceição do Araguaia, na região sul do Pará. O acidente envolveu duas carretas que seguiam no mesmo sentido.

Uma guarnição do 22º Batalhão da Polícia Militar foi acionada para a averiguação da ocorrência e realização dos procedimentos necessários. Conforme informou a PM, um vagão da carreta que seguia na frente, com uma carga de milho, desprendeu-se, colidindo frontalmente com a outra carreta, que estava logo atrás levando o casal que morreu no acidente.

A colisão foi tão violenta que a cabine da carreta que transportava o casal ficou achatada e parcialmente destruída. A pista ficou temporariamente obstruída. Não foi informado em qual cidade as vítimas residiam e qual seria o destino. Os dois carros seguiam no sentido Conceição do Araguaia-Redenção.

O motorista da carreta que estava na frente, Rogério José Duarte, 37 anos, não sofreu ferimentos. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia para prestar depoimento. Ele informou que não percebeu de imediato quando o vagão da sua carreta se desprendeu. Ele responderá por homicídio culposo, quando não intenção de matar.