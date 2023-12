Usina da Paz Terra Firme abriga famílias atingidas por incêndio no bairro da Campina

Por determinação do Governo do Pará, a Usina da Paz Terra Firme, em Belém, vai abrigar temporariamente as famílias atingidas pelo incêndio em um casarão no bairro da Campina, registrado na tarde de quarta-feira (13). Segundo o secretário de Estado de Articulação da Cidadania, Igor Normando, o Estado está empenhado em acolher as famílias atingidas pelo sinistro.

“Hoje, nós estamos disponibilizando a Usina da Paz Terra Firme como um ponto para que as pessoas que perderam tudo possam passar esta noite. Já estamos em contato com a Companhia de Habitação (Cohab) para disponibilizar o cheque 'Sua Casa'", disse garantiu Igor Normando, que esteve no local.

"Como são comerciantes, também vamos dispor do CredCidadão para que possam voltar ao mercado de trabalho. E estamos acolhendo as famílias com alimento, higiene básica e tudo o que o governo do Estado possa oferecer. É uma orientação do governador Helder Barbalho que nós possamos acolher essas famílias com tudo o que nos for possível oferecer”, completou.

Além da Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (Seac), a Companhia de Habitação do Pará (Cohab) também está atuando para atender aos desabrigados, cadastrando as famílias para inscrição nos programas habitacionais.