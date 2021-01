Navio mercante 'atropela' embarcação de pequeno porte em Macapá

A Capitania dos Portos do Amapá (CPAP) confirmou que, por volta das 9 horas deste sábado (30), um choque entre duas embarcações (um navio mercante e um catraio) nas proximidades do Vale Verde, em Macapá, resultou no naufrágio da embarcação de menor porte. Seis adultos e três crianças que estavam a bordo foram resgatadas e não houve vítimas. Um vídeo do naufrágio circula pelas redes sociais. Confira abaixo.

A Capitania também informou que irá instaurar um inquérito para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Concluído o inquérito e cumpridas as formalidades legais, o inquérito será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, o qual dará vista à Procuradoria Especial da Marinha para que adote as medidas previstas no artigo 42 da Lei nº 2.180/54. Essa lei dispõe sobre o Tribunal Marítimo.