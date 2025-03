Três mortes no trânsito são registradas no final de semana em Santarém

O último final de semana foi marcado por tragédias no trânsito de Santarém, no oeste paraense. Três pessoas morreram em acidentes diferentes ocorridos na madrugada de domingo (9). A primeira ocorrência foi registrada por volta das 3h, na rua Olavo Bilac, no bairro Santarenzinho. O motociclista Joaquim Freitas de Abreu Neto, de 43 anos, perdeu o controle da direção e colidiu contra um muro. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

Outro acidente fatal aconteceu na avenida Tomé de Sousa. A vítima, identificada como Mateus Henrique França de Oliveira, pilotava sua motocicleta quando colidiu com um carro “sucateado” estacionado próximo à via. As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram esclarecidas.

Já na avenida Dom Frederico, no bairro Maicá, o jovem Edson Santos também morreu após sofrer uma queda de moto. Segundo relatos de testemunhas, ele perdeu o controle do veículo. Edson era bastante conhecido na região e trabalhava como estoquista em um supermercado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender as três ocorrências, mas em todos os casos apenas pôde constatar os óbitos. A enfermeira Adélia Gomes, do Samu, destacou a alta incidência de acidentes de trânsito na cidade, muitas vezes agravados pelo consumo de álcool.

“Tivemos uma madrugada bem movimentada, com vários acidentes, inclusive três com mortes. Mesmo com as orientações sobre os perigos no trânsito, as pessoas insistem em beber e dirigir, o que resulta em tragédias”, afirmou, ao acrescentar que a chuva deixa as pistas escorregadias, o que também contribui para o aumento de acidentes.