Traficante de drogas morre durante confronto com a polícia em Marabá

O traficante de drogas Joelson de Jesus Serra da Silva, conhecido como "Nego", de 19 anos, foi morto na manhã desta quarta-feira (20), por volta das 8h, durante intervenção policial na Folha 07, quadra 26, Lote 19A, no Núcleo Nova Marabá, no município de Marabá, sudeste paraense. De a Polícia Civil de Marabá, por meio de equipes da superintendência regional do sudeste do Pará e da Seccional de Marabá, a intervenção foi montada após investigação que apontou que o suspeito estava traficando entorpecentes ilícitos naquele local. Ele estava com uma arma de fogo em mãos, atentou contra a polícia e acabou sendo alvejado. Morreu na hora.

"Fora visualizado uma pessoa na casa, momento em que lhe foi informado que se tratava da Polícia Civil. Nesse instante, o nacional correu para trás do imóvel com uma arma de fogo na mão e pulou para o quintal localizado na parte de trás do imóvel abordado, onde bateu de frente com os IPCs que ali estavam", informou o registro policial.

"Nesse momento, lhe foi dado ordem de parada, mas este apontou a arma na direção dos investigadores, ocasião na qual com o intuito de evitar iminente e injusta agressão, realizaram três disparos, sendo que dois destes atingiram o agressor", detalhou o registro oficial da polícia.

Ainda segundo a PC, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. No local, os agentes do Samu constaram que Joelson já estava morto. Em seguida, ainda segundo o relato policial, foi logo solicitada a perícia de remoção, local de crime e necropsia junto à Polícia Científica do Pará.

Dentre os itens apreendidos no local: uma barra de aproximadamente 1 kg de cocaína; papelotes para embalar a droga; balança de precisão; uma prensa utilizada para prensar tijolos de entorpecentes; uma moto biz branca roubada com sinais de adulteração; 26 munições de calibre .22; um aparelho bloqueador de sinal de rastreador de GPS, comumente utilizado em furtos e roubos de caminhonetes e caminhões; um caderno do tráfico de registro para compra e venda de drogas; um alvará de soltura em favor de Joelson, oriundo da 2ª Vara Criminal de São Luís, Estado do Maranhão; e uma arma utilizada para atentar contra a vida dos policiais, tratando-se de uma pistola calibre .380, municiada e carregada.

De acordo com o site Correio de Carajás, o jovem possuía 5 processos criminais pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, estado de onde era natural e, segundo a Superintendência Regional do Sudeste do Pará, ele era conhecido por práticas criminosas na cidade.