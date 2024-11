Temporal causa danos em Hospital Municipal, casas e estabelecimentos em Canaã dos Carajás

Uma forte chuva atingiu a cidade de Canaã dos Carajás e deixou vários imóveis, estabelecimentos comerciais e o forro do Hospital Municipal danificados na noite do domingo (17/11). Em vários bairros da cidade, a ventania destelhou casas e deixou ruas alagadas.

Segundo divulgado pela Prefeitura da Cidade, em uma nota divulgada no Instagram, a recepção do Hospital Municipal Daniel Gonçalves sofreu infiltrações causadas pela ruptura do cano coletor da calha. Tudo teria ocorrido devido às intensas chuvas na região.

“A equipe de técnicos do hospital agiu rapidamente para garantir a segurança de todos e remanejou o atendimento para o Hospital de Extensão. Durante o ocorrido, ninguém se feriu. Em face dos acontecimentos, reparos estão sendo realizados para solucionar o problema e prevenir novas ocorrências. A Secretaria Municipal de Saúde conta com a compreensão da população e segue comprometida com a qualidade e a responsabilidade no atendimento”, comunicaram.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o forro do hospital cedendo e a água caindo sobre equipamentos e macas. A cena ocorreu diante de funcionários e pacientes, que registraram o ocorrido em vídeos. Em outras partes da cidade também foram registrados casos semelhantes em estabelecimentos que ficaram inundados. Portas foram arrancadas pelo vento, durante a chuva. A ventania surpreendeu os moradores, devido aos prejuízos causados.