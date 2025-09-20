Capa Jornal Amazônia
Susto de paraenses geram memes após alerta teste da Defesa Civil para desastres naturais

O novo sistema denominado ‘Defesa Civil Alerta’ foi testado neste sábado (20), por volta das 16h

O Liberal
fonte

Susto de paraenses geram memes após alerta teste da Defesa Civil para desastres naturais. (Foto: Redes Sociais)

Na tarde deste sábado (20), aconteceu o teste para o novo sistema ‘Defesa Civil Alerta’, que notifica a população em caso de desastres naturais. Após os celulares dos paraenses tocarem, assim como os de milhares de pessoas na região norte do país, os relatos de sustos começaram a circular nas redes sociais. As pessoas relataram ter sido pegas de surpresa e a situação gerou vários memes.

As publicações envolvem relatos de correria após o sinal sonoro nos aparelhos celulares. Em uma das publicações, uma internauta diz que sabia do teste de demonstração do novo sistema de alerta, mas, ainda assim, o susto foi grande.

“Defesa Civil quase mata belenenses do coração com a demonstração a ser implementada do sistema de alerta. Sério gente, quase morri de susto. Isso porque eu já sabia que ia acontecer o teste”, escreveu em uma rede social.

Em outra publicação, um internauta comentou sobre ter sido pego de surpresa. “A defesa civil testou o sistema de alerta e o meu sistema cardiovascular ao mesmo tempo”.

Ainda teve meme de pessoas que acordaram com o sinal sonoro. “Eu cochilando e tomei o maior susto com essa demonstração do novo sistema de alerta de emergência do Pará, pensei que o mundo tava acabando”, escreveu uma pessoa.

Alerta

O Pará e os demais estados da Região Norte passaram a integrar o sistema “Defesa Civil Alerta”, para casos de risco de desastres naturais. No sábado (20), para mostrar como a ferramenta funciona, a população de 28 municípios recebeu notificações de demonstração em seus celulares.

O Defesa Civil Alerta é um sistema que utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens de texto e avisos sonoros para celulares em áreas de risco iminente. Os alertas aparecem de forma destacada na tela dos aparelhos e podem soar mesmo em modo silencioso. Não é necessário cadastro prévio e o serviço é gratuito. A abrangência depende da cobertura de telefonia móvel e da compatibilidade dos dispositivos com as redes 4G ou 5G.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
