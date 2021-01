Suspeitos de assalto a lotérica são mortos em confronto com a PM

Equipes do Grupo de Patrulhamento em Ambiente Rural (GPAR) do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar foram acionadas para intensificar as buscas aos suspeitos de terem assaltado uma casa lotérica de Igarapé Miri, nordeste do Pará, no último dia 5 de janeiro.

Na manhã desta terça-feira (12), as equipes localizaram o esconderijo dos suspeitos em um ramal, próximo à rodovia PA-407. No local, houve confronto com a equipe policial. Os suspeitos foram atingidos e não resistiram aos ferimentos.

Os militares aprenderam um fuzil calibre 7,62mm e uma pistola calibre.40. Além das armas, várias munições foram apreendidos.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município para a realização dos procedimentos administrativos.