Suspeito que usava cabo de retrovisor como 'arma' para cometer assaltos é preso

​Diemes Souza Silva foi preso pela polícia acusado de assaltar uma mulher e roubar o aparelho celular da vítima. O crime foi registrado na avenida Santa Catarina, bairro Liberdade I, município de Parauapebas, no sudeste do Pará. O fato que chamou a atenção dos policiais que realizaram a prisão foi a “arma” que o rapaz utilizava para cometer os crimes. As informações são do Debate Carajás.

O indivíduo foi capturado na esquina das ruas Bom Jardim e Ari Barroso, no ba​​irro Bela Vista. Depois de ser roubada, a mulher acionou a Polícia Militar e forneceu as características físicas e a cor da roupa que o suspeito vestia. A vítima ainda informou que o ladrão trafegava em uma moto Honda Biz, cor vermelha, na hora do assalto.

Durante as diligências, Diemes Silva foi avistado e preso. Na posse do sujeito, a PM encontrou o cabo de um retrovisor de motocicleta, sob a camisa, simulando uma arma de fogo, para coagir e roubar os pertences de suas vítimas. O acusado foi apresentado na 20ª Seccional Urbana, onde ficou à disposição da autoridade policial, para a realização dos procedimentos cabíveis.