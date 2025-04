Suspeito morre após troca de tiros com a Polícia Militar em Rondon do Pará

Kaique Oliveira Silva morreu na noite de quarta-feira (16) após ser baleado durante uma intervenção policial no município de Rondon do Pará, sudeste do estado. O caso ocorreu na rua Cláudio Moisés, no bairro Jardelândia.

De acordo com informações da Polícia Civil, homens da Polícia Militar foram até o local após receberem denúncia de que uma motocicleta Honda Pop, com registro de furto, estaria escondida em uma residência da área. Ao chegar ao imóvel, os policiais visualizaram o veículo e decidiram entrar.

Ainda segundo o boletim policial, os agentes teriam sido recebidos a tiros. Houve revide e Kaique foi atingido. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Na delegacia, para onde o caso foi encaminhado por volta das 22h, foram apresentados uma pistola modelo 940, um carregador com quatro munições intactas, além de porções de maconha e crack que estavam na residência do suspeito.