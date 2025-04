Suspeito é baleado após atirar contra policiais e morre na Sexta-Feira da Paixão em Marabá

Um homem morreu em confronto com a Polícia Militar (PM) na tarde da última Sexta-Feira da Paixão (18/04), em Marabá. José Geraldo Sousa Pontes estaria armado e reagiu após ser abordado pelos policiais, por volta das 14h30, na Vila Sororó, área rural do município.

De acordo com o portal Correio de Carajás, uma guarnição da PM foi acionada após denúncias de que um homem armado estava circulando pela região. Ao chegar ao local, os policiais tentaram abordar o suspeito, mas José Geraldo teria reagido com disparos de arma de fogo contra a equipe.

Os agentes de segurança teriam revidado e o suspeito foi atingido por um único disparo. José Geraldo ainda chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu depois de dar entrada no Hospital Municipal de Marabá (HMM).

A Polícia Científica do Pará foi acionada para realizar a remoção do corpo e as perícias necessárias no local da ocorrência. O caso segue sendo investigado para apurar as circunstâncias da intervenção.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que "José Geraldo Sousa Pontes morreu após confronto com a Polícia Militar. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. O caso é investigado pela Seccional de Marabá".