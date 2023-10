Suspeito de violência doméstica é baleado depois de tentar atacar soldado da PM em Oriximiná

Um homem foi preso pela Polícia Militar, na segunda-feira (30), suspeito de cometer violência doméstica contra a companheira em Oriximiná, no oeste do Pará. A vítima disse à PM que entrou em luta corporal com o suspeito, depois dele ter tomado à força o aparelho celular dela. Antes de ser detido, ele chegou a ser baleado durante uma perseguição policial.

O 41º Batalhão de Polícia (41º BPM), que faz o policiamento no município, foi acionado ao caso. Os militares visualizaram o suspeito, depois da vítima relatar onde ele estava, mas o homem fugiu para uma residência.

O suspeito, depois de uma conversa com a PM, partiu para cima de um soldado do 41º BPM com uma faca de cozinha em mãos, conforme consta no relato da ocorrência. Por conta do risco, o militar realizou um disparo de arma de fogo contra o homem, que o atingiu no braço direito.

Logo depois do tiro efetuado, o suspeito fugiu mais uma vez em direção a uma via pública. Os moradores denunciaram aos policiais que ele estava escondido em um imóvel localizado na rua Pedro Carlos, bairro Cidade Nova. Foi quando houve a captura dele e a realização de um torniquete para conter o sangramento na área do baleamento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) conduziu o suspeito ao Hospital Municipal de Oriximiná, onde aguarda receber alta para ficar à disposição da Justiça. A faca que ele teria tentado atacar o soldado da Polícia Militar foi apreendida.

A vítima da violência doméstica foi levada para uma Unidade Integrada de Polícia (UIP), onde devidos procedimentos foram realizados. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.