Suspeito de tráfico entra em confronto contra a polícia e acaba morto

Um homem identificado como Valdecir Pedrosa da Silva, de 20 anos, morreu após confronto com a polícia na tarde desta quarta-feira, 24, no município de Ipixuna do Pará, no sudeste do Estado. Ele estava com alvará de soltura, respondendo em liberdade, e trocou tiros com a PM durante uma abordagem.

De acordo com informações da polícia, era por volta de 14h30 quando os policiais militares do (19° BPM) foram acionados para checar a informação de que criminosos estariam armados e portando drogas na invasão KM 88, na Vila Novo Horizonte. Foram chamados reforços de guarnições de Mãe do Rio, Aurora do Pará e Paragominas e Guarda Municipal de Mãe do Rio. Os agentes de segurança pública fizeram o cerco na invasão e se depararam com três homens armados.

Os três suspeitos, ao verem a aproximação dos policiais, teriam atirado. Os policiais revidaram e no confronto Valdecir acabou baleado com dois tiros. Ele ainda foi levado para uma unidade de saúde da localidade, mas, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu.

Com o acusado a polícia encontrou uma arma de fogo. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir por uma área de mata e ainda não foram localizados. No local onde estavam os criminosos a PM encontrou 51 papelotes de crack e 27 papelotes de maconha. As substâncias entorpecentes foram apreendidas e levadas para a delegacia da localidade.