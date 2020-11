Suspeito de tráfico é preso com quase um quilo de drogas escondido em casa, em Itaituba

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso na noite da última quarta-feira (18), acusado de traficar drogas no município de Itaituba, sudoeste paraense. De acordo com informações da Polícia Militar, quase um quilo de drogas foi apreendido na casa dele.

A equipe policial foi acionada para verificar uma denúncia de tráfico de drogas na frente de uma residência, localizada no bairro Jardim das Araras. Ao chegarem no local, os policiais encontraram o suspeito com nove porções de maconha. Ao ser interrogado, ele teria confessado que no imóvel havia mais drogas escondidas.

Durante as buscas no interior da residência, foram encontradas mais 12 porções de maconha, totalizando cerca de 305 gramas, além de 560 gramas de cocaína, aparelhos celulares e materiais que seriam utilizados na fabricação das drogas.

O acusado foi conduzido, juntamente com todo o material ilícito apreendido, para a Seccional Urbana de Polícia Civil de Itaituba para serem realizados os procedimentos cabíveis.