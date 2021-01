Suspeito de tráfico é morto pela PM ao invadir casa e fazer mulher e crianças reféns em Parauapebas

Na noite desta sexta-feira (08), uma ação do 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM) em Parauapebas, sudeste paraense, terminou com a morte de um homem suspeito pelo crime de tráfico de drogas, que fez uma mulher e duas crianças como reféns ao invadir uma casa, fugindo da PM. Maurício Matheus Bezerra dos Reis, de 23 anos, morreu ao chegar no hospital.

Segundo o BPM, uma guarnição em rondas pelo bairro da Paz passava pela Rua Araguaia quando avistou uma movimentação estranha em um salão de corte de cabelo masculino, ocasião em que, ao parar a viatura em frente ao local, um homem não identificado saiu correndo pelos fundos do estabelecimento, deixando cair três volumes, sendo um contendo maconha e dois, com cocaína.

Uma perseguição começou, e o suspeito saltou um muro, entrando em uma residência da Rua Araguaia. Ele invadiu a casa e fez uma senhora e duas crianças como reféns, se trancando dentro de um quarto. Os policiais contaram em seu relatório que ouviram choros de crianças e de uma senhora, gritando e pedindo socorro. "Matheuzinho", como era chamado, estava de posse de uma arma de fogo caseira, calibre 38, e ameaçava as pessoas da casa e a polícia.

A polícia explica que, em certo momento, o homem teria apontado a arma diretamente para a guarnição, que disparou para conter o ataque. Depois de ferido o criminoso, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) foram acionados, mas como estavam em deslocamento em outro caso, os próprios policiais levaram Matheus para o hospital, onde ele morreu antes que pudesse ser atendido.

A mulher que teve a casa invadida contou depois para a PM que ele ameaçava elas e as crianças o tempo todo, mandando ficar em silêncio. A Polícia Militar apresentou as drogas e as armas na delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.