Suspeito de tráfico de entorpecentes morre após troca de tiros com a PM em Ananindeua

Um homem com identidade não revelada e suspeito de tráfico de entorpecentes e falsidade ideológica morreu após uma troca de tiros e luta corporal contra agentes do 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM), do Pará. O fato ocorreu na noite do sábado (30), no bairro Águas Brancas, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém.

De acordo com informações da própria PM, foram encontrados com o homem 50g de maconha, um revólver calibre 38, munições e um documento de identificação falso, que trazia o nome de um policial militar.

A ação aconteceu quando uma equipe fazia o motopatrulhamento próximo à Rua dos Porcos e avistou o homem. Ao perceber a aproximação dos policiais ele sacou a arma e disparou contra os militares.Os agentes revidaram e o suspeito tentou se esconder em uma área de mata.

Durante as buscas, um dos policiais foi surpreendido pelo criminoso e os dois entraram em confronto corpo a corpo. O acusado tentou pegar a arma do militar. Um segundo policial disparou contra o homem para detê-lo.

Ainda segundo a PM, os policiais chegaram a socorrer o suspeito, que foi conduzido para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. Lá, ele ainda chegou a ser atendido, mas não resistiu. A ocorrência foi apresentada na Seccional Urbana da Cidade Nova, responsável pelo procedimento administrativo.