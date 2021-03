Suspeito de tráfico de drogas morre em confronto com a PM em Castanhal

Um homem morreu, em confronto com policiais, durante uma operação da Polícia Civil, por meio da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), de combate ao tráfico de drogas. A ação policial resultou também em uma prisão em flagrante delito, além de apreensão de drogas e de uma balança de precisão. A intervenção teve início ainda pela manhã, em Castanhal, e encerrou no final da tarde, no distrito de Outeiro, em Belém. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil na tarde desta terça-feira (2).

Segundo o delegado Pery Netto, da Denarc, o trabalho teve início após uma denúncia anônima indicar que dois foragidos do Sistema Penitenciário estavam comercializando entorpecentes no bairro Jardim Tropical, em Castanhal. Na segunda-feira (1º), os agentes seguiram ao local informado para apurar a ocorrência. "Ao chegar no endereço, nossa equipe foi recebida por disparos de arma de fogo. De imediato, revidaram a injusta agressão. O atirador estava com um revólver calibre .38. (Ele) acabou sendo baleado, foi socorrido e levado ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito", detalhou.

Ainda na residência, um outro suspeito foi flagrado com seis pedras de droga do tipo "óxi", droga que ele afirmou ser dele. O homem portava uma documentação falsa de identificação e estava foragido. O acusado também confessou possuir mais droga em outra casa, localizada na avenida Beira Mar, no bairro São João do Outeiro. De imediato, os policiais seguiram até o endereço e lá apreenderam mais um tablete de "óxi" e uma balança de precisão.

O suspeito e o material entorpecente foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.