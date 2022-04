Suspeito de traficar drogas é preso com crack e maconha, em Parauapebas

Uma denúncia levou a Polícia Militar a prender um homem suspeito de tráfico de drogas na noite da última terça-feira (19), no Bairro Popular II, em Parauapebas, sudeste do Pará. Segundo informações da PM, Bruno da Silva Brito, de 21 anos, ainda teria tentado fugir da abordagem, mas foi perseguido pelos policiais e flagrado com porções de maconha e crack. Também foram apreendidos com ele uma balança de precisão, celulares e embalagem para as drogas. Com informações do portal Correio de Carajás.

A PM informou que recebeu uma denúncia anônima e enviou uma guarnição ao local indicado para verificar. Chegando na residência onde estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes, os policiais avistaram o suspeito, que foi perseguido e detido antes que pudesse fugir. Ele foi revistado e, com ele, os militares teriam apreendido uma pedra de crack pesando um pouco mais de 7 gramas, além de oito papelotes de maconha, totalizando cerca de 6,8 gramas.

Ainda de acordo com a PM, depois de ser interrogado, Bruno teria admitido estar traficando drogas e dito que possuía mais entorpecentes em sua residência. A guarnição foi até o endereço e, dentro do imóvel, encontrou mais cinco pedras de crack, totalizando 52,2 gramas.

Porções de crack e maconha foram apreendidas com o suspeito (Reprodução/ Correio de Carajás)

Além disso, os policiais apreenderam, ainda, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares, dois pedaços de rolo de papel filme e treze saquinhos, que a polícia informou serem utilizados para embalar e vender a droga. O suspeito foi preso e conduzido à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.