Suspeito de matar policial militar em suposta emboscada é preso em Juruti

Foi preso na cidade de Juruti, no oeste do Pará, o suspeito de envolvimento na suposta emboscada que resultou na morte do sargento da reserva da Polícia Militar Ander Mendes Vieira, no último dia 25 de maio. A prisão foi realizada pela Polícia Militar, como informou o portal O Impacto.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu na região conhecida como “Chapadão”, em Santarém, quando o policial reduziu a velocidade do carro que dirigia ao se deparar com um buraco na rua. Nesse momento, os criminosos aproveitaram para disparar contra o veículo.​

Além de Ander Mendes, Paulo Machado Peixoto, que estava no banco do passageiro, também foi atingido pelos disparos.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade do preso, nem se há outros envolvidos na ação criminosa. O caso segue sob investigação pela Polícia Civil.