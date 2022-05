Suspeito de envolvimento em assassinato de policiais morre em confronto com a polícia em Curuçá 

Segundo a Polícia Militar, após denúncia, o homem identificado somente pelo prenome de Roni, morreu na madrugada desta segunda-feira (23), sob a acusação de ser um dos suspeitos de envolvimento na morte de agentes de segurança pública do estado. Uma equipe do 24⁰ Pelotão da Polícia Militar (24º PEL), teria entrado em confronto com o suspeito, na Vila de Arapiranga, em Curuçá, no nordeste do Pará. Com informações do Debate Carajás.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição do 24º PEL recebeu a informação, por volta das 4h10, que um indivíduo acusado de crimes, incluindo a morte de agentes de segurança pública estava na vila. De imediato foi solicitado reforço e a equipe seguiu para o local.

Chegando ao endereço informado, o criminoso reagiu e trocou tiros com os policiais e acabou sendo alvejado. A PM informou, ainda, que ele foi socorrido pela guarnição e levado para o Hospital Municipal de Curuçá, mas morreu na unidade hospitalar.

As equipes seguem mobilizadas em todo o estado, para localizar e prender todos os envolvidos nos últimos ataques contra agentes de segurança no Pará.