Suspeito de assediar o sobrinho é morto com três tiros na cabeça em matagal

Na tarde desta segunda-feira (21), João Vitor, de 19 anos, foi assassinado com três tiros na cabeça, na rua Anazira, localidade conhecida como morro do Macaco, no bairro da Pratinha, em Belém.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, ele teria assediado um sobrinho e estaria sendo ameaçado pelos próprios familiares. A vítima chegou a passar um tempo em outra localidade. Quando retornou, foi envolvido em uma emboscada. João Vitor ainda tentou correr, mas acabou caindo e morrendo num matagal.