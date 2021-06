Suspeito de aplicar golpes em namorada do Maranhão é preso no sudeste paraense

Wescley Fernando Rodrigues de Abreu foi preso na última segunda-feira (14), em Marabá. Dentre as denúncias contra ele, estão o crime de furto a uma do estado do Maranhão, com quem ele se relacionava. A polícia chegou até o suspeito através de denúncia anônima.

De acordo com informações das autoridades policiais, Wescley se apresentou à companheira como “Felipe” e, após ganhar a confiança da mulher, subtraiu uma moto, um celular e os cartões bancários. A vítima registrou boletim de ocorrência no último domingo (13).

O relato acrescenta que Wescley também foi denunciado pelos crimes de estelionato, apropriação indébita e furto mediante fraude em outras oportunidades, aumentando a lista de “golpes”.

Ele foi conduzido à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis e deve ser encaminhado de volta ao Maranhão.