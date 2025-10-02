Capa Jornal Amazônia
Suspeito de agredir mulher em via pública é preso em Soure após testemunha denunciar crime

O homem foi detido pelas autoridades policiais após ser visto agredindo a vítima enquanto a mulher estava em uma motocicleta

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Um homem que não teve o nome divulgado foi preso em Soure, no Marajó, suspeito de agredir uma mulher em via pública. O suspeito foi detido em flagrante após uma testemunha presenciar o crime e denunciar o caso à Polícia Civil. Tudo ocorreu na tarde da última terça-feira (30/9).

Conforme as informações policiais, uma pessoa presenciou a agressão da vítima e procurou a delegacia para relatar o ocorrido. Na denúncia, a testemunha disse que viu o momento em que o suspeito desferiu um tapa no rosto da mulher. A vítima estava em uma motocicleta e, com a agressão, teria caído do veículo.

Diante do relato, a equipe policial foi ao local indicado. Ao chegarem, encontraram o suspeito que havia sido pego por moradores e estava contido para não sair da área. Os agentes ainda teriam percebido que o suspeito apresentava sinais de embriaguez.

A vítima e as testemunhas também foram conduzidas à delegacia, onde o caso foi registrado. O homem foi autuado em flagrante por agressão e permanece à disposição da Justiça.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

