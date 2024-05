Suspeito de agredir esposa grávida, na frente da filha, é preso em Belém

Um homem foi preso pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (24), em Belém, suspeito de ter agredido a companheira, grávida de quase 40 semanas, na frente da filha do casal, de apenas 7 anos. Segundo a PC, o investigado ameaçava constantemente a mulher.

"O suspeito agrediu a companheira, grávida de quase 40 semanas, na frente da filha do casal, de apenas 7 anos. Ele ainda utilizou uma arma de fogo para ameaçar a vítima. A criança foi encaminhada para atendimento de escuta especializada", esclarece o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

O juiz da 4ª Vara Criminal da Capital expediu o mandado de prisão preventiva contra o homem, além da ordem judicial de busca e apreensão pelo armamento. Os mandados foram cumpridos pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

"A equipe representou pela prisão preventiva do investigado, que foi devidamente cumprida. A denúncia foi registrada na DEAM de Ananindeua e, posteriormente, a captura do agressor ocorreu pela DEAM de Belém", pontua a titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Belém, delegada Ana Paula.

Após a prisão, efetuada com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e da Diretoria de Atendimento a Grupos de Vulneráveis (DAV), o homem foi conduzido ao sistema prisional, onde permanece à disposição do Poder Judiciário. Ele deve responder judicialmente por lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e ameaça.