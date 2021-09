Suspeitas são presas por tráfico de drogas no Marajó

Duas mulheres, que não tiveram identidades reveladas, foram presas por tráfico de drogas, na última quarta-feira (1º), em Muaná, no Arquipélago do Marajó. Com elas, drogas e alguns objetos foram apreendidos no momento da prisão, realizada pelos policiais militares que atuam na 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (20ª CIPM).

As suspeitas foram localizadas depois que os PMs haviam sido informados, anonimamente, de que duas mulheres estavam vendendo drogas na frente de uma casa, na travessa Simão da Silva Monteiro.

A equipe foi até o endereço denunciado e encontrou as suspeitas, que autorizaram a revista na residência. Após buscas no imóvel, os policiais encontraram duas pedras grandes de oxi, três celulares, uma faca e R$ 730.

Uma porção de oxi que estava com as mulheres também foi apreendida. O material foi conduzido junto das suspeitas para a Delegacia de Polícia Civil de Muaná, onde a ocorrência foi registrada.