Sorveteiro atende chamado falso e é executado com 11 tiros em Outeiro

Raimundo Ronildo, de 36 anos, foi assassinado com 11 tiros, por volta das 11h30 desta quinta-feira (12), no distrito de Outeiro, região metropolitana de Belém. A vítima, que tinha uma sorveteria com a esposa, foi morta ao atender um pedido de entrega no bairro Água Boa, na rua das Mangueiras. No local, testemunhas afirmam que ouviram os disparos, mas não deram mais detalhes sobre a ação criminosa.

De acordo com informações da Polícia Militar, Raimundo não tinha passagem pela polícia e a família nega qualquer envolvimento com o mundo do crime. Tudo indica que a execução foi planejada com antecedência. Os criminosos fugiram. Não há informação sobre quantas pessoas estariam envolvidas no homicídio. O Centro de Perícias Renato Chaves foi acionado às 11h37 para a remoção do corpo.

Peritos do Instituto Médico Legal (IML) também estiveram no local. Segundo a perícia, dos 11 disparos, alguns atingiram mãos e braços, o que indica que a vítima teria tentado se defender do ataque. Os outros tiros atingiram principalmente a região da cabeça de Raimundo.

Quem souber qualquer informação que possa ajuda a Polícia Civil a elucidar o caso, pode fazer uma denúncia anônima e segura por meio do Disque-Denúncia, no 181, ou pelo WhatsApp oficial da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), no número (91) 98115-9181. O sigilo é garantido.