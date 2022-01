Somente a Verdade conta história do assassinato de Paulo Fonteles; assista ao teaser

Em 11 de junho de 1987, o advogado e ex-deputado estadual Paulo Fonteles sofreu uma emboscada e foi morto durante o dia, em área movimentada, com três tiros na cabeça num posto de combustíveis na rodovia BR-316, no município de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém.

O crime gerou comoção e cobrança por investigações, tanto dos executores como dos mandantes do crime. Até hoje, porém, familiares, amigos e advogados que atuaram no caso afirmam que o caso não foi completamente elucidado.

Advogado Paulo Fonteles foi assassinado à luz do dia (Arquivo)

O tema é o foco do terceiro episódio da série original LibPlay “Somente a Verdade – Histórias de Polícia”, que estreia em OLiberal.com nesta quinta-feira (27). O conteúdo tem tido repercussão e comentários positivos nas redes sociais, no meio jurídico, agentes de segurança e população em geral.

Com depoimentos inéditos, imagens de arquivo da época e pesquisa sobre a vida e o trabalho de Paulo Fonteles, o episódio tem cerca de 30 minutos e várias entrevistas com personagens que atuaram diretamente no caso.

A escolha do nome do episódio “O Advogado do Mato – O Assassinato de Paulo Fonteles” foi inclusive sugerido após o início da produção, por ser o nome como Paulo era conhecido pelos trabalhadores rurais que defendia.

SOMENTE A VERDADE, EPISÓDIO 1: SÃO JOSÉ E OS LIBERTOS - A HISTÓRIA DE NINJA

Após tentar se eleger deputado federal e não conseguir, Fonteles retomou o trabalho de defender lavradores que ocupavam terras no sul do Pará. O que, segundo apontavam as investigações, teria sido a motivação do crime. Paulo Fonteles tinha 38 anos e era filiado ao Partido Comunista do Brasil (PC do B). Chegou a concorrer, mas não foi eleito, como deputado constituinte para a Assembléia Nacional Constituinte em 1986. No ano seguinte, em 1987, foi assassinado.

Motim provocado por 'Ninja' decretou o fim do caráter prisional para o espaço São José Liberto (Reprodução YouTube O Liberal)

O documentário traz, entre outros depoimentos, a jornalista Lúcia Leão, ex-repórter da TV Liberal e editora-executiva da Rede Globo e o ex-procurador do Estado, Clodomir Araújo, além de familiares de Paulo Fonteles. “O que mais me chamou atenção à época foi o fato de matarem uma pessoa, a sangue frio, em plena luz do dia, num local de grande movimentação e as pessoas falarem que não viram nada”, diz Lúcia Leão no episódio.

SOMENTE A VERDADE, EPISÓDIO 2: CRIMES NA MATA - A HISTÓRIA DO MONSTRO DA CEASA

O terceiro episódio tem produção e direção executiva do jornalista Pascoal Gemaque, em parceria com a Amazon Filmes e arquivo da TV Liberal. O acesso à plataforma é gratuito.