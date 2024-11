Sexto suspeito de participar de roubo a joalheria é preso pela PC em Belém

O sexto suspeito de envolvimento no assalto a uma joalheria no bairro da Campina, em Belém, foi preso pela Polícia Civil. A ação para prender o investigado ocorreu na terça-feira (26), durante a terceira fase da ‘Operação Gold’. O crime ocorreu no dia 21 de fevereiro de 2024, na travessa 1º de Março. Os investigados levaram cerca de R$ 1 milhão em joias de ouro.

A ação foi realizada pela Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). As investigações sobre o caso iniciaram imediatamente após o crime. Agentes da DRFR passaram a realizar diligências e levantar informações sobre os suspeitos. Com a reunião de provas, a Operação Gold foi deflagrada.

"Em junho deste ano, as equipes da unidade especializada deflagraram a primeira fase da Operação e conseguiram prender quatro pessoas. Dias após isso, ocorreu a segunda fase, onde mais um envolvido foi detido. Hoje, a DRFR realizou a sexta prisão relacionada a esse caso, chegando em um número considerável, que reflete a excelente atuação da unidade", informou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

O mandado de prisão temporária foi expedido pela Comarca da capital. “É mais um trabalho de êxito realizado pela Divisão de Repressão a Furtos e Roubos no combate às associações criminosas que se dedicam a praticar crimes contra o patrimônio. A Polícia Civil segue atuante nas investigações, principalmente nesta época do ano”, disse o delegado Alisson Lira, responsável pela Operação Gold. Após ser levado para a delegacia, o homem preso hoje se encontra à disposição da Justiça.