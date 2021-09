Sete pessoas já foram presas durante operação deflagrada em Afuá, no Marajó

Sete pessoas foram presas, até o momento, por crimes como homicídio, estupro de vulnerável, tráfico de drogas e violência doméstica, no município de Afuá, Marajó, ao longo da operação "Inundata", da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), através do Grupamento Fluvial (GFlu). A operação também apreendeu diversos materiais contrabandeados, além de equipamentos usados para o desmatamento ilegal.

As ações tiveram início no dia 1º deste mês e têm como objetivo, juntamente com outros órgãos públicos, reprimir e coibir a prática de roubos, tráfico de drogas e armas, além de outras atividades ilícitas na região.

Diversas ações seguem sendo realizadas pelos rios como abordagens a embarcações, residências ribeirinhas e investigações.

Prisões e apreensões

Na quarta-feira (1º), durante as diligências as equipes realizaram o cumprimento de dois mandados de prisão pelo crime de homicídio qualificado e outro por estupro de vulnerável. No mesmo dia, em ação com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para averiguação de denúncia de desmatamento em área de preservação, houve a prisão de três pessoas com apreensão da carga e duas motosserras.

No dia seguinte (2), a sexta pessoa foi presa em uma embarcação com entorpecentes que tinham como destino a cidade de Chaves.

Já na madrugada de sexta-feira (3), as equipes identificaram um local supostamente utilizado para a confecção de armas caseiras, nas adjacências no furo de Jurupari, na Vila Santa Júlia. Lá, foram apreendidos materiais como canos e armas.

Outra apreensão ocorreu no sábado (4), depois que denúncias anônimas levaram as equipes até uma residência que seria usada para armazenar carga contrabandeada. No local, foram encontradas 642 caixas de cigarro das marcas de cigarro "Silver Elephant" e "Marshall", com valor estimado pela Receita Federal em R$ 3 milhões.

À prefeitura local foi solicitado apoio para destinar as cargas ao armazenamento e posteriores procedimentos legais.

Na quarta-feira (8), em mais uma etapa da operação, durante diligências para cumprimento de mandados, as equipes efetuaram a prisão de um homem pelo crime de violência doméstica. O acusado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Afuá, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.