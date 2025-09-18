Capa Jornal Amazônia
Secretário de Ananindeua suspeito de abuso sexual é exonerado do cargo

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (18)

O Liberal
fonte

Prefeitura de Ananindeua. (Foto: Reprodução / Consultoria Geral do Município de Ananindeua)

Fábio Rogério Moura Montalvão das Neves, que atuava como titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ananindeua, foi exonerado do cargo nesta quinta-feira (18), após decisão publicada no Diário Oficial do Município. O afastamento ocorreu horas após a divulgação de informações, nas redes sociais e em vários portais de notícias, de que Fábio havia sido denunciado por suposto abuso sexual contra uma ex-funcionária de sua família. O citado não foi localizado para se pronunciar.

“O caso é investigado sob sigilo pela Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Belém”, comunicou a Polícia Civil durante a noite de quinta-feira.

A Redação Integrada de O Liberal teve acesso ao boletim de ocorrência. Segundo o documento, o histórico de violência sexual teria começado em junho deste ano, na residência do ex-secretário. Na denúncia feita à Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Belém, a vítima relata que os supostos abusos teriam ocorrido ao longo de mais de um ano, tendo iniciado como situações de assédio sexual.

De acordo com o boletim, ela contou às autoridades que foi contratada por Fábio em 2023 para cuidar dos filhos dele. No entanto, a denunciante ficava na residência somente quando as crianças estavam no local. Ela acrescentou que, ao longo do último ano, teria passado por várias situações de supostos assédios sexuais. O B.O. registra que as ações envolviam toques não consentidos, inclusive nas partes íntimas, além de perguntas com teor sexual e insinuações.

Já em relação ao suposto abuso sexual, ainda segundo a denúncia, a mulher relatou que estava na casa do ex-secretário e, durante a madrugada, acordou com ele deitado sobre o corpo dela. Segundo o boletim de ocorrência, o homem teria abafado a boca da jovem com a mão e segurado os braços dela, impedindo-a de reagir ou gritar, e a violentado sexualmente no local. Após o ocorrido, ela teria passado a ser ameaçada pelo suspeito e os abusos sexuais teriam continuado.

A Redação Integrada de O Liberal deixa o espaço aberto para o posicionamento do ex-secretário citado.

Polícia
