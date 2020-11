Sargento do Corpo de Bombeiros morre em acidente de trânsito

Um militar do Corpo de Bombeiros morreu em um acidente de trânsito, na manhã deste domingo (15), no município de Tailândia, no Pará. O sargento Marques ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu à gravidade das lesões. As informações são do Portal Tailândia. O acidente, que ocorreu próximo à Vila Águas Claras, também deixou feridos o tenente Jocelio e os sargentos Pimentel e Garcia feridos. Eles foram socorridos por uma equipe do Samu e apresentam quadro de saúde estável.

Ainda segundo as primeiras informações, divulgadas por aquele portal de notícias, a viatura dos bombeiros capotou após um veículo invadir a pista. A versão inicial indica que os militares se deslocavam para Goianésia, para atuar nas eleições deste ano. A Redação Integrada entrou em contato com a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, que informou o seguinte: “Iremos emitir informações assim que forem apuradas todas as informações sobre o acidente”,

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) informou que o veículo saiu da cidade de Tailândia e estava em deslocamento para o município de Goianésia, para atuar na operação. "Foi quando uma carreta, ao tentar desviar de um buraco, foi de encontro ao veículo oficial que acabou capotando. Um militar faleceu no local", informou, sem revelar o nome da vítima e mais detalhes.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará - CBMPA divulgou uma nota de pesar:

“É com extremo pesar que o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam o falecimento do 3º Sargento BM Carlos José Marques Neves, ocorrido neste domingo (15), durante o deslocamento a serviço da guarnição do 14º GBM/Tailândia para prevenção das eleições no município de Goianésia”, informou.

E acrescentou: “Lamentamos profundamente a perda de nosso irmão de farda, que, em 01/03/1993 foi incluído no Corpo de Bombeiros Militar do Pará e atualmente estava lotado no 14º Grupamento Bombeiro Militar/Tailândia. O Comando do CBMPA declara, a partir desta data, 3 dias de luto oficial no âmbito da corporação, em homenagem à memória do 3º Sgt BM Marques. A Deus pedimos que conforte o coração de familiares e amigos, prestamos a nossa mais honrosa continência e oferecemos nossas mais sinceras condolências.”