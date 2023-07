Registros de armas no Pará mais do que dobrou nos últimos quatro anos

No Pará, os registros de armas de fogo ativos no Sistema Nacional de Armas (Sinarm), da Polícia Federal, tiveram um aumento de 119,8% nos últimos quatro anos. O número de armas de fogo em circulação passou de 19.817 em 2019 para 43.560 em 2022 — representando mais do que o dobro do valor inicial. No total, em números absolutos, foram 23.743 novas armas nas mãos dos paraenses. Os dados são do Anuário Brasileiro do Fórum de Segurança Pública, referentes ao ano de 2022, divulgados na última quinta-feira (20), que traz informações sobre números da segurança pública nos últimos anos.

Já no Brasil, os registros de armas de fogo ativos passaram de 1.056.670 em 2021 para 1.558.416 em 2022. Em 2017, o número era de 637.972, o que representa um aumento de mais de 350% nos últimos cinco anos. Apesar disso, ainda segundo o anuário, o total de registros ativos em 2022 inclui 1.497 registros que não possuem indicação de Unidade da Federação vinculada. Assim, o total de Brasil em 2022 não corresponde à soma total dos registros dos Estados.

Os dados do anuário mostram, ainda, que o número de armas apreendidas no Pará pelas instituições estaduais de segurança pública e pela Polícia Federal foi de 3.602 em 2022. Em todo o território paraense, foi registrado um aumento de 17,57% em relação ao ano de 2021, quando foram registradas 2.969 apreensões. Em nível nacional, o total de armas de fogo apreendidas passou de 115.250 em 2021 para 105.953. Foram cerca de 8,06% apreensões a menos de um ano para o outro.

CAC

Em nível nacional, o certificado de registro ativos para as atividades de caçador, atirador esportivo e colecionador (CAC) subiu para 783.385. Entre 2018 e 2022, foi observado um crescimento de 665.918 certificados, visto que em 2018, o Brasil tinha 117.467 CACs ativos.

As armas de fogo seguem como o principal instrumento utilizado para matar no Brasil. Também de acordo com o documento, 76,5% dos homicídios foram praticados com uso de armas de fogo. Ainda com base nas informações do levantamento, o número de apreensões de armas de fogo no país caiu 12,5%. No total, foram apreendidas no Brasil 114.021 armas em 2021 contra 99.807 em 2022.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento sobre o registro de armas no Pará à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e à Polícia Federal (PF). A reportagem aguarda retorno das informações solicitadas.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)