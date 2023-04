Quilombolas são vítimas de violência de seguranças armados dentro de fazenda em Acará

Os quilombolas da comunidade Amarqualta estão denunciados que foram agredidos por seguranças da empresa produtora de óleo de palma Brasil BioFuels (BBF), no município de Acará, no nordeste paraense. A Polícia Civil registrou o caso na última quarta-feira (12), dentro da Fazenda Vera Cruz, controlada pela companhia, que explora dendê na região.

De acordo com as informações iniciais, a área estaria em disputa judicial entre a comunidade Amarqualta e a BBF. Testemunhas afirmaram que tiros foram disparados pelos seguranças da empresa contra quilombolas que ficaram feridos. Ao menos três membros da comunidade foram atingidos.

Foram encontrados cartuchos de espingarda espalhadas pelo local. Em vídeos que estão circulando nas redes sociais, seguranças da empresa aparecem armados e encapuzados. A BBF alega que teve a fazenda invadida pelos quilombolas, e que frutos foram roubados, e por isso, teria reagido atirando. Segundo eles, a comunidade queria quebrar o maquinário do local.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) esteve na fazenda com policiais militares para garantir a ordem, na sexta-feira (14), mas não foram detalhadas as medidas tomadas.