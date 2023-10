Protesto fecha via de acesso à praia do Atalaia, em Salinas

Durou cerca de três horas o protesto dos motoristas de vans e ônibus na PA-444, que liga o centro do município de Salinas, no nordeste do estado, à praia do Atalaia. Cerca de 60 motoristas tocaram fogo em pneus o que impossibilitou o tráfego na via, das 6h até as 9h da manhã, dessa terça-feira (03).Assista ao vídeo!

A Polícia Militar foi chamada para conversar com os manifestantes e liberar a via. De acordo com o comandante do 44º Batalhão de Policiamento Militar, o tenente coronel Alberto Souza, os manifestantes queriam chamar a atenção dos órgão de fiscalização do município para questão dos transporte clandestino.

“Os motoristas disseram que decidiram protestar tocando fogo na ponte que liga Salinas à praia do Atalaia para que o Detran e a Secretaria Municipal de Transporte fosse até lá para ouvi-los. Eles reclamam que tem muita van, carro particular e ônibus clandestinos realizando o transporte de passageiros nessa rota e eles querem que tenha uma fiscalização por parte desses órgãos”, contou o tenente coronel Alberto Souza.

Somente a PM esteve no local para conversar com os manifestantes. “Nenhum órgão de fiscalização esteve lá, mas mesmo tendo sido um protesto que durou cerca de três horas, foi pacífico”, informou o comandante do 44º Batalhão de Policiamento Militar, o tenente coronel Alberto Souza.