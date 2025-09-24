Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

PRF apreende 92 m³ de carvão ilegal durante fiscalização na BR-222, em Marabá/PA

Em uma ocorrência, a madeira transportada divergia da declarada no documento florestal. Em outra, não havia documento que comprovasse a legalidade.

O Liberal
fonte

Equipe da PRF apreendeu transporte de madeira ilegal na BR-222, em Marabá. (Divulgação / PRF)

Nesta quarta-feira (24), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 92 m³ de carvão sendo transportados ilegalmente, durante fiscalização na BR-222, em Marabá, no Pará.

Por volta das 04h50, durante uma fiscalização no quilômetro 240, os agentes abordaram um caminhão Mercedes-benz/L1317 branco, transportando carvão vegetal. Após inspeção, foi constatado que o produto florestal divergia da espécie declarada na documentação ambiental. A medição revelou um volume de 60 m³.

Em uma segunda ocorrência no quilômetro 215, por volta das 7h, os policiais abordaram outro caminhão, um Ford/Cargo branco. Após a inspeção, o condutor não possuía documento florestal que comprovasse a legalidade do carvão, e a medição revelou um volume de 32 m³.

As cargas foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Agricultura de Marabá (SEAGRI) para os procedimentos legais. Os motoristas envolvidos assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) e comprometeram-se a comparecer em juízo conforme solicitado, respondendo, em tese, por crime ambiental.

APREENSÕES - Essa não é a primeira carga de madeira apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Marabá, neste ano. Em abril, outras duas cargas de madeira transportadas ilegalmente nos dias 15 e 16 foram flagradas pela PRF.

Naquela ocasião, a primeira ocorrência aconteceu durante uma fiscalização no quilômetro 110, quando a PRF abordou um caminhão Scania, que transportava carvão vegetal de várias espécies nativas. Na inspeção, o condutor alegou não possuir documento, que comprovasse a legalidade da carga. A medição revelou um total de 120 m³ de carvão.

O segundo flagrante ocorreu em uma carreta Mercedes-benz que transportava madeira serrada no quilômetro 112. Após inspeção da carga, foi constatado que a carga não possuía nota fiscal ou Guia Florestal (GF), e a medição revelou um volume de 34 m³.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

crime ambiental

madeira ilegal

BR-230

Marabá
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito que anunciava drogas, ostentava armas e dinheiro nas redes sociais é preso em Castanhal

Homem vinha sendo investigado pela Polícia Civil pela audácia para cometer os crimes

24.09.25 19h01

ACIDENTE

Carro capota após colisão na travessa do Chaco; ninguém ficou ferido com gravidade

Apesar do capotamento, na tarde desta quarta-feira (24), todos os envolvidos ficaram bem

24.09.25 17h12

POLÍCIA

PRF apreende 92 m³ de carvão ilegal durante fiscalização na BR-222, em Marabá/PA

Em uma ocorrência, a madeira transportada divergia da declarada no documento florestal. Em outra, não havia documento que comprovasse a legalidade.

24.09.25 16h26

HOMICÍDIO

Ex-policial é morto a tiros na feira da Cremação, em Belém

O crime ocorreu na tarde desta quarta-feira (24)

24.09.25 12h47

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Ex-policial é morto a tiros na feira da Cremação, em Belém

O crime ocorreu na tarde desta quarta-feira (24)

24.09.25 12h47

EITA!

Vídeo mostra confusão entre casal por suposta traição dentro de shopping em Belém

O caso ocorreu nesta terça-feira (23) e teve grande repercussão nas redes sociais

23.09.25 18h31

PRESO

Suspeito de fraude contra instituição bancária no Pará é preso no Maranhão

Segundo as investigações, cerca de R$ 107 milhões foram desviados no crime

24.09.25 9h32

HOMICÍDIO

Homem com deficiência é morto a facadas em Uruará; suspeito é preso

O crime ocorreu na vila do distrito Alvorada, na madrugada de terça-feira (23)

24.09.25 10h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda