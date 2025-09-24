PRF apreende 92 m³ de carvão ilegal durante fiscalização na BR-222, em Marabá/PA

Nesta quarta-feira (24), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 92 m³ de carvão sendo transportados ilegalmente, durante fiscalização na BR-222, em Marabá, no Pará.

Por volta das 04h50, durante uma fiscalização no quilômetro 240, os agentes abordaram um caminhão Mercedes-benz/L1317 branco, transportando carvão vegetal. Após inspeção, foi constatado que o produto florestal divergia da espécie declarada na documentação ambiental. A medição revelou um volume de 60 m³.

Em uma segunda ocorrência no quilômetro 215, por volta das 7h, os policiais abordaram outro caminhão, um Ford/Cargo branco. Após a inspeção, o condutor não possuía documento florestal que comprovasse a legalidade do carvão, e a medição revelou um volume de 32 m³.

As cargas foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Agricultura de Marabá (SEAGRI) para os procedimentos legais. Os motoristas envolvidos assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) e comprometeram-se a comparecer em juízo conforme solicitado, respondendo, em tese, por crime ambiental.

APREENSÕES - Essa não é a primeira carga de madeira apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Marabá, neste ano. Em abril, outras duas cargas de madeira transportadas ilegalmente nos dias 15 e 16 foram flagradas pela PRF.

Naquela ocasião, a primeira ocorrência aconteceu durante uma fiscalização no quilômetro 110, quando a PRF abordou um caminhão Scania, que transportava carvão vegetal de várias espécies nativas. Na inspeção, o condutor alegou não possuir documento, que comprovasse a legalidade da carga. A medição revelou um total de 120 m³ de carvão.

O segundo flagrante ocorreu em uma carreta Mercedes-benz que transportava madeira serrada no quilômetro 112. Após inspeção da carga, foi constatado que a carga não possuía nota fiscal ou Guia Florestal (GF), e a medição revelou um volume de 34 m³.