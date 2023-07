PRF apreende 84 kg de pasta base de cocaína em Vitória do Xingu

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no domingo (23), 84 kg de cocaína, durante fiscalização no km 570 da BR-230, no município de Vitória do Xingu, sudoeste do Pará. A apreensão gerou um prejuízo estimado em R$10 milhões para o crime organizado.

Por volta das 16h, a equipe abordou um guincho, que transportava um veículo de modelo Fiat Pálio, de cor branca. Além do condutor, o guincho também era ocupado por um casal, que seria responsável pelo veículo transportado.

Em um procedimento padrão, foram verificados os equipamentos obrigatórios do guincho, bem como se a amarração e a fixação do veículo estava correta, momento em que foi percebido que o forro do porta-malas do veículo transportado estava revirado, e que havia um plástico amarelo embaixo desse forro, o que não é comum, motivo pelo qual levantou suspeitas da equipe. Ao ser realizada uma fiscalização mais detalhada, foi verificado que havia um grande volume de tabletes contendo pasta base de cocaína.

Questionado acerca do ilícito, o homem responsável pelo veículo afirmou que saiu do estado do Maranhão e pegou a droga no município de Santarém, oeste paraense. Ele afirmou que retornaria para o Maranhão, a fim de entregar a droga. O homem também relatou para a equipe que receberia a quantia de R$ 20.000,00 pelo transporte.

Foram contabilizados 80 tabletes da substância, contendo, aproximadamente, 84,3 kg. Diante dos fatos, o casal foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Altamira, cidade localizada no sudoeste do Estado, a fim de que fossem realizadas as medidas cabíveis, em tese, pelo crime de tráfico de drogas.