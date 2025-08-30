PRF apreende 28 kg de maconha escondidos em carro na BR-316, em Castanhal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta sexta-feira (29), aproximadamente 28 quilos de maconha que estavam escondidos em um carro abandonado às margens da rodovia, no quilômetro 54 da BR-316, em Castanhal, no nordeste do Pará.

Segundo a PRF, durante a fiscalização, o automóvel abordado, um Volkswagen Golf, apresentava diversas irregularidades, como peças soltas e alterações em equipamentos obrigatórios. Diante disso, os policiais decidiram aprofundar a inspeção.

Para apoiar as buscas, foi acionado o canil da Guarda Civil Municipal de Castanhal. O cão indicou pontos específicos do carro, levando os agentes a localizarem um compartimento oculto na soleira do veículo. Dentro dele, foram encontrados 31 tabletes de maconha, totalizando cerca de 28 kg.

O veículo e a droga apreendida foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Castanhal, que dará prosseguimento às investigações.

Punição

A Lei nº 11.343/2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad), prescreve reclusão de cinco a 15 anos para quem “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.