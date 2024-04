Presa em Marituba suspeita de integrar esquema de crimes com anúncios falsos na internet

A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da 18ª Seccional Urbana de Marituba, realizou a prisão de Emilene Danniele Valle Rodrigues, de 35 anos, suspeita de envolvimento em um esquema de extorsão na região. A operação realizada no último dia 8 de abril resultou no cumprimento de um mandado de prisão, expedido pela Vara Criminal da Comarca de Marituba, em desfavor da investigada.

Segundo a polícia, Emilene é apontada co​mo uma das autoras de crimes que envolvem extorsão majorada. A investigação revelou que os delitos eram cometidos em conjunto com Weverton Viana da Luz e Iago Felipe Pinheiro dos Santos, este último morto em uma intervenção policial ocorrida no último dia 7 de abril.

O modus operandi do grupo consistia em atrair vítimas por meio de anúncios falsos publicados na plataforma Marketplace, do Facebook. Ao chegarem ao local combinado para realizar a suposta transação comercial, as vítimas eram abordadas por indivíduos armados e levadas para áreas de mata, onde eram submetidas à violência e coação para obtenção de vantagens econômicas.

Durante a operação que resultou na prisão da mulher, foi apreendido um aparelho celular, contendo um chip que pertencia à suspeita. As investigações da Polícia Civil continuam na tentativa de esclarecer todos os detalhes acerca do ocorrido.