Prefeito paraense é preso por corrupção ativa nesta quinta-feira (28)

O prefeito de Limoeiro do Ajuru, Alcides Abreu Barra, foi preso nesta quinta-feira, 28, por corrupção ativa. A prisão foi realizada em operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) com apoio da Polícia Civil do Pará (PC).

Prefeito de Limoeiro do Ajuru, Alcides Barra. (Reprodução / Redes sociais)

De acordo com o que apurou o Notícia Marajó, site da região, junto ao MPPA, a prisão se deu por desvio de dinheiro na Secretaria Municipal de Saúde. O site da região nordeste do estado também informa que outras pessoas foram presas na mesma operação.