Ponte de porto privado desaba em Barcarena; causas ainda são desconhecidas

Uma ponte pertencente a um porto privado localizado na Vila do Conde, em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém, desabou na noite desta quinta-feira (18). Até o momento, não há informações sobre as causas do colapso da estrutura. Não há relatos sobre feridos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram trabalhadores que estavam próximos ao local se assustando com a situação. Nas imagens, é possível ouvir um deles dizendo: “Vai quebrar a ponte. Bora sair daqui. Vai cair a ponte”. A gravação se encerra no momento em que a ponte aparece despencando.

A Prefeitura de Barcarena confirmou a ocorrência. A ponte pertence a um porto privado instalado na região. A reportagem entrou em contato com a empresa Artemyn, responsável pela área, e aguarda retorno.