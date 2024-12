Porto de Vila do Conde se destaca pelo melhor desempenho histórico dos portos públicos em outubro

O mês de outubro de 2024 marcou um importante avanço para o setor aquaviário brasileiro, com os portos públicos atingindo a melhor marca da série histórica. Segundo o Estatístico Aquaviário da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), foram movimentadas 39,6 milhões de toneladas de cargas, representando um crescimento de 0,53% em relação ao mesmo período do ano passado. O destaque ficou com o Porto de Vila do Conde, localizado no Pará, que registrou um crescimento expressivo de 37,37% na movimentação de cargas.

Com um total de 1,6 milhão de toneladas movimentadas em outubro, o Vila do Conde liderou entre os dez maiores portos do país em termos de variação positiva. Esse desempenho supera até mesmo o Porto de Santos, que registrou aumento de 5,7%, e o de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, com 21% de crescimento.

O Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, atribuiu os resultados ao planejamento estratégico do Governo Federal. “O impacto positivo se reflete diretamente na economia de regiões como o Pará, gerando emprego e renda. Os investimentos públicos e privados realizados em 2024 aceleraram as exportações e trouxeram avanços tecnológicos aos complexos portuários”, afirmou o ministro.

Impacto na economia do Pará

O aumento na movimentação beneficia diretamente a economia regional, ampliando as oportunidades de emprego e consolidando o estado como um importante polo exportador. Além disso, o porto desempenha um papel estratégico no transporte de commodities, com destaque para grãos e minerais, que lideram a pauta de exportações do estado.

Enquanto o Porto de Vila do Conde crescia, outros segmentos do setor aquaviário também mostraram resultados positivos. A movimentação de cargas conteinerizadas no país atingiu 12,1 milhões de toneladas, um aumento de 11,64%, e o granel sólido chegou a 64,4 milhões de toneladas.

Por outro lado, terminais privados enfrentaram queda de 5,43% na movimentação geral em comparação a outubro de 2023. Mesmo assim, alguns complexos, como o Terminal Portuário do Pecém (CE), registraram crescimento, destacando a diversidade de performances dentro do setor.