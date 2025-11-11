Policial militar vai a júri por homicídio registrado em restaurante no sudeste paraense

A Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu acolheu a manifestação do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e pronunciou dois réus pelo homicídio de Wanderson Souza de Oliveira, ocorrido em 19 de novembro de 2023, em um restaurante do município. Entre os pronunciados está um policial militar apontado como mandante do crime. Um terceiro acusado foi absolvido sumariamente, conforme o pedido do MP, que divulgou as informações na última segunda-feira (10).

A decisão determina que os dois réus sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. Um deles responderá por homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), enquanto o outro foi pronunciado por homicídio qualificado (recurso que dificultou a defesa da vítima) e posse ilegal de munição. O policial militar teve a prisão preventiva mantida, e ambos permanecerão custodiados até o julgamento.

O terceiro denunciado, Ailton Pereira Lucena, foi absolvido sumariamente, também em conformidade com o pleito ministerial, diante da comprovação de que não concorreu para o crime.

De acordo com as investigações, o homicídio foi motivado por uma rixa pessoal entre a vítima e o policial militar denunciado, que já era suspeito de uma tentativa de homicídio anterior contra Wanderson de Oliveira. A vítima foi executada a tiros enquanto almoçava com familiares em um estabelecimento da cidade.

A decisão judicial destacou o temor e a influência que o principal acusado exercia sobre testemunhas e sobre a comunidade local, motivo pelo qual manteve a prisão preventiva. O caso é considerado de elevado interesse público, por envolver um agente de segurança pública e por sua grande repercussão em Dom Eliseu.

Segundo o promotor de Justiça Alex Miranda Soares, que responde pela Promotoria de Justiça de Dom Eliseu, a divulgação do caso reforça o compromisso institucional do Ministério Público com a defesa da vida e o combate à impunida