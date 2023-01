Policiais militares prendem, em Castanhal, homem por tentativa de estupro

Policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam, em Castanhal, no nordeste do Estado, um homem acusado de estupro. A vítima é a cunhada dele. A detenção ocorreu na tarde de domingo (8). Por volta das 15h30, a guarnição que estava na viatura 0515 informou que foi acionada, pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop), sobre um conflito familiar, registrado na rua Hélio Leite, no bairro Jardim das Acácias, naquele município.

Mas, ao chegar a esse endereço, os militares constataram que, na verdade, tinha ocorrido uma tentativa de estupro. Aos policiais do 5º BPM, a vítima contou que o cunhado tentou abusar sexualmente dela, rasgando suas roupas íntimas. Os militares o prenderam e conduziram o acusado à Delegacia da Mulher de Castanhal, para ser autuado em flagrante.

A Polícia Civil informou que um homem foi apresentado pela Polícia Militar na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher do município de Castanhal, onde foi autuado em flagrante pelo crime de estupro. O caso ocorreu no último domingo (8), em um bar localizado na Avenida Hélio Leite, bairro Jardim das Acácias. Um inquérito foi instaurado para apurar o ocorrido.