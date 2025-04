Polícia prende dupla envolvida em tentativa de assalto a motorista de app em Ananindeua

Duas mulheres foram presas em flagrante, na terça-feira (15), por tentativa de roubo a um motorista de aplicativo no bairro do Paar, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. De acordo com a Polícia Civil, as suspeitas usaram uma arma branca para tentar subtrair os pertences da vítima.

Samilly Palheta das Neves, de 20 anos, foi detida no local após o motorista reagir ao assalto e conseguir contê-la até a chegada de uma guarnição da Polícia Militar. A segunda envolvida fugiu da cena do crime, mas foi identificada posteriormente como Josiane da Silva Machado, de 32 anos.

Segundo a Polícia Civil, diligências foram iniciadas de imediato por equipes da 14ª Seccional Urbana de Ananindeua, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana. Com apoio de informações fornecidas pela plataforma de aplicativo, os policiais conseguiram localizar e prender Josiane, que foi reconhecida pela vítima em novo depoimento. Ambas foram autuadas em flagrante por tentativa de roubo qualificado. A Polícia Civil segue investigando o caso.