Polícia localiza e prende homem que estava foragido da justiça em Ananindeua

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Polícia do Aurá, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém, deu cumprimento a um mandado de prisão temporária contra Yuri dos Santos Brito, identificado após uma denúncia anônima. A prisão ocorreu na quinta-feira (6). A polícia não forneceu detalhes sobre o crime cometido pelo homem.

A investigação, que se iniciou com a informação recebida, foi confirmada ao se realizar a busca no sistema do Banco Nacional de Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), onde foi localizado um mandado de prisão em aberto com validade até 16 de julho de 2038. O mandado de prisão foi expedido pela Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua.

A equipe policial se deslocou até o endereço de Yuri dos Santos Brito e, com base nas informações obtidas, conseguiu cumprir o mandado de prisão, dando seguimento ao processo legal.