Polícia Civil investiga golpe aplicado contra idosos por suposta funcionária do INSS em Belém

A Polícia Civil do Pará informou nesta quarta-feira (5) que investiga um golpe aplicado contra um casal de idosos no bairro da Marambaia, em Belém. De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita se apresentou como funcionária do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e convenceu as vítimas a fornecerem documentos e fotografias sob o pretexto de que teriam direito a benefícios sociais.

O caso foi registrado na terça-feira (4) na Divisão de Combate a Crimes Econômicos e Patrimoniais Praticados por Meios Cibernéticos. Segundo o relato, a mulher, descrita como tendo cabelos cacheados e portando um crachá do INSS, informou às vítimas que elas teriam direito a um vale-gás e a uma cesta básica. Para isso, solicitou que os idosos apresentassem documentos e tirassem fotos do rosto, supostamente para o cadastro.

O filho do casal procurou a polícia após suspeitar que os dados e imagens dos pais tenham sido utilizados para abertura de contas bancárias ou solicitação de empréstimos fraudulentos por meio de reconhecimento facial. O caso foi registrado como estelionato simples, conforme o artigo 171 do Código Penal Brasileiro.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Seccional da Marambaia. Testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações e identificar e localizar os envolvidos.

A reportagem do Grupo Liberal solicitou um posicionamento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e aguarda retorno.