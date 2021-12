Polícia Civil incinera mais de meia tonelada de drogas apreendidas ao longo de 2021 no Pará

A Polícia Civil do Pará incinerou, nesta quinta-feira (2), quase 600 quilos de entorpecentes, apreendidos ao longo do ano de 2021 na capital e no interior do Estado, como resultados de operações policiais realizadas pelo Sistema Estadual de Segurança Pública. A droga foi destruída à tarde, em uma cerâmica localizada no município de Castanhal, na Região Metropolitana de Belém. Foram incinerados 550 quilos de cocaína e 50 kg de maconha.

As drogas apreendidas foram conduzidas da sede da Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos) até a usina de cerâmica para o procedimento de incineração, autorizado pela Justiça.

O delegado-geral de Polícia Civil, Walter Resende, destacou o esforço dos policiais no trabalho de repressão ao tráfico. “Nossa força-tarefa é integrada e composta, diariamente, por inúmeros agentes da Polícia Civil, além da participação de outros órgãos que compõem o sistema de Segurança Pública do Estado. Por meio de nossas ações, conseguimos retirar de circulação grande quantidade de entorpecentes, o que caracteriza um notável prejuízo financeiro às organizações”, ressaltou Walter Resende.

Segundo o titular da Denarc, delegado João Costa, ainda há drogas apreendidas a serem incineradas, aguardando apenas a autorização judicial. "A maior parte das drogas incineradas foi resultante de operações realizadas pela Denarc, na Região Metropolitana, e também no interior do Estado. Ainda temos certa quantidade para ser incinerada, e aguardamos apenas autorização judicial para efetivar a ação", informou o policial civil.