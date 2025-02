Polícia Civil deflagra operação 'Bebê Rena' e prende homem em shopping de Belém

Um homem foi preso suspeito de ameaça, perseguição e importunação sexual em u shopping de Belém, na tarde da última sexta-feira (31/01). A operação nomeada pela Polícia Civil de "Bebê Rena" cumpriu mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém.

Segundo informações da Polícia, a vítima compareceu na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Belém (DEAM) para informar que estava sofrendo ameaças, perseguição e importunação sexual pelo homem. O nome da operação foi baseada na minissérie britânica de drama, "Bebê Rena" da Netflix. Na série, um humorista é perseguido por uma fã.

O investigado continuou a perseguir a vítima de forma obcecada e reiterada, se utilizando de diversos chips, e-mails e criação de perfis falsos em rede social, sempre a ameaçando de morte. Ele ainda passou a perseguir a vítima em locais públicos, bem como se passar por cliente para conseguir encontrá-la.

Mesmo com as Medidas Protetivas de Urgência e a intimação do investigado, ele continuou a agir, logo foi decretada a prisão preventiva. Esse tipo de operação faz parte das ações que a Delegacia de Atendimento aos grupos Vulneráveis (DAV) vem intensificando junto com as demais unidades policiais no enfrentamento de violência contra a Mulher.

“A DAV vem intensificando, por meio de operações pontuais, a efetivação ao cumprimento de prisões de pessoas que tenham praticado crimes de violência doméstica, através da Lei Maria da Penha, importunação sexual e estupro. Por isso, realizamos ações para enfrentarmos este tipo de crime”, disse a titular da DAV, Adriana Norat.

O cumprimento da prisão se deu em um shopping no centro de Belém. Após a captura do suspeito, ele foi conduzido à unidade policial e está a disposição do Poder Judiciário.

A operação contou com o apoio da DEAM/BELEM, Delegacia de Enfrentamento ao Feminicídio - DEFEM e Grupo de Trabalho de Apoio à Vulneráveis - GTV.